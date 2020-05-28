Shell Wi Balıkçılarının Oltasına 310 Kilogramlık Mavi Yüzgeçli Orkinos Takıldı

Ülkemizin en seçkin deniz ürünleri restoranlarının başında gelen Shell Wi balık restoranı, denizden çıkan taze ürünleri misafirleriyle buluşturmaya devam ediyor.

Denizlerin kralı olarak bilinen 310 kilogramlık dev mavi yüzgeçli orkinos balığı Shell Wi balıkçılarının oltasına takıldı.

10 kişilik bir ekip tarafından zorlukla taşınan bu çok özel balık uzun bir mücadelenin ardından Shell Wi restorana getirildi.

Burada bir kancaya asılan ve görücüye çıkarılan dev orkinos balığı, fiyat olarak da paha biçilemeyen bir değerde.

Akdeniz’de avlanan bu özel tür balık, başta uzak doğu ülkelerine olmak üzere ihraç edilen deniz ürünlerinin başında geliyor.

Bu eşsiz lezzet, Kıbrıs Türk halkı ve Shell Wi restoran müşterilerinin beğenisine sunulacak.

Uzak doğuda çok kıymetli olan mavi yüzgeçli orkinos balığı için Shell Wi balık restoranının dünyaca ünlü şefleri şimdiden çalışmaya başladı.

Denizlerde ender bulunan bu muhteşem lezzeti Shell Wi’de misafirler tadabilecek.