Seyrüsefer harçları Nisan’da ödenebilecek! Gecikme zammı alınmayacak!

Bayındırılık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi’nde harç ödemesi yapacak kişilere Nisan ayı içerisinde ödemelerini yapmaları durumunda gecikme zammı yapılmayacak.

Konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

“Mart 2020’de tahakkuk eden ancak Covid-19 salgınının ülkemizde yayılmasını önlemek için hükümetimiz tarafından yürürlüğe konan önlemler nedeniyle ödemesi yapılamayan seyrüsefer harcı, muayene harcı, motorlu araç satıcı ruhsatı harcı ve özel tahsisli plaka harcı mükellefleri ile araç kayıtta devir işlemi bekleyen evraklardan, söz konusu harçların Nisan 2020’de ödenmesi koşulu ile gecikme zammı alınmayacaktır.

Diğer yandan kullanılmayacak durumda olan araçları yoldan çıkarma ( araç durdurma ) için gereken dilekçelerin, seyrüsefer ruhsatının sona erdiği ayı takip eden ay içerisinde Trafik Dairesi’ne sunulması gerekmektedir. Bu nedenle Mart 2020’de sunulması gereken dilekçeler, Nisan 2020’de geriye dönük olarak kabul edilecektir.”