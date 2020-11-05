Seyir halindeyken rahatsızlanan sürücü hayatını kaybetti

74 yaşındaki İsmail Topsoy, sürüş esnasında aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 16:00 sıralarında, Gaziveren sakini 74 yaşındaki İsmail Topsoy, kullanımındaki aracı ile Aydınköy’den Gaziveren’e doğru eşi ile birlikte seyrettiği sırada aniden rahatsızlanması sonucu aracın kontrolünü kaybedip yolun sağından çıktı.

Topsoy olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yapılan soruşturmada İsmail Topsoy’un mevcut kalp rahatsızlığı olduğu ve ölümünün buna bağlı olarak gelişen “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.