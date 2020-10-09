Seyir halindeki araçtan havaya ateş açtı

Seyir halindeki araçtan havaya ateş açan şahıs tespit edilerek tutuklandı.

Seyir halindeki araçtan havaya ateş açtı
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Güzelyurt - Lefkoşa ana yolunda, Mevlevi çemberi yakınlarında, bu sabah devriye halindeki bir polis ekibi tarafından, Lefkoşa istikametine doğru seyreden bir araçtan havaya ateş açıldığı tespit edildi.

Polis bültenine göre yürütülen ileri soruşturma kapsamında bahse konu suçu, 31 yaşındaki T.T.’nin işlediği tespit edildi.

Yapılan aramada T.T.’nin tasarrufunda bir 7,65 mm çapında tabanca ve 4 canlı mermi, olay yerinde yapılan aramada ise 7,65 mm çapında 4 boş kovan bulunarak emare olarak alınırken, bahse konu şahıs tutuklandı.

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