Seyir Halindeki Araç Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Seyir Halindeki Araç Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bu sabah saat 04:50 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolunun Turunçlu - İnönü kavşağı yakınlarında, Samson Oluwakemi FATOBA yönetimindeki RN 480 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyir halinde bulunduğu sırada muhtemelen aracın motor bölümünde elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu meydana gelen yangın neticesinde araç tamamen yanarak kullanılmaz hale gelmiştir.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.   

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