“Seyahati kısıtlamak, turizm ve üniversitelerden vazgeçmek demektir”

“Seyahati kısıtlamak, turizm ve üniversitelerden vazgeçmek demektir”
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, seyahat kısıtlamasına gidilmesinin ülkemiz üniversitelerinden ve turizm sektöründen vazgeçmek anlamına geldiğini söyledi.

Katıldığı bir programda sağlığın kendileri için de birinci tercih olduğunu ama ekonomiyi de düşünmek zorunda olduklarını belirten Çavuşoğlu, “Turizm ve öğrenci demek, seyahat demek, eğer bir ülkeye seyahat yoksa, turizm nasıl olacak, üniversite öğrencisi nasıl gidip gelecek? Siz ‘karantina’ diyorsanız, seyahati sınırlıyorsanız, demek ki bu alanlardan vazgeçtiniz demektir. Böyle bir lüksümüz var mı?” diye konuştu

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