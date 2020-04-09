Sevindiren haber

Dr. Burhan Nalbantoğlu pandemi hastanesinde korona virüs tedavi süreci tamamlanan ve taburcu edilen Lapta bölgesinde yaşayan amcası adına sosyal medya hesabından paylaşım yapan Berke Hasip Ertopaloğlu, amcası adına herkese gösterdikleri emeklerden ötürü teşekkürlerini iletti.

Kovid-19 tedavisi tamamlanan hasta yakınının paylaşımı şöyle:

“Şükürler olsun ki amcam korona virüsü yendi ve şimdi taburcu oldu. Doktorlarımıza, hemşirelerimize ve tüm personele, ayrıca Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ’a ve devletimize çok teşekkür ederiz. Allah’tan diğer hastalarımıza acil şifalar dileriz. Herşey güzel olacak.”

Kıbrıs haberci