Sevenleri yasa boğuldu

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Geçitkale-Tatlısu Anayolu'nda sabahın ilk saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 23 yaşındaki Alkan Bey isimli genç hayatını kaybetti.

Sevenleri yasa boğuldu
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Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre kaza, saat 04.00 sıralarında, Geçitkale-Tatlısu Anayolu Çınarlı Kavşağı yakınlarında, Geçitkale'de sakin Alkan Bey'in yönetimindeki KV 914 plakalı aracı ile Geçitkale istikametinden Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkıp trafik bilgilendirme levhasına çarpıp takla atması sonucu meydana geldi.

Bey'in kaza sonucu olay yerinde yaşamını yitirdiği bildirilirken polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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