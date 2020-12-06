Serhat Akpınar sosyal medyadan öğrenciler için seslendi

Öğrencilerden karantina ücreti alınacağının açıklanmasının ardından üniversite yönetimleri harekete geçti.

Bu uygulamanın öğrenci dostu ADA programına zarar vereceği ifade edilirken öğrencilerle ilgili karantina ücreti kararının gözden geçirilmesi talep edildi.

Üniversiteler Birliği Başkanı ve Girne Amerikan Üniversitesi Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na çağrıda bulundu.

Akpınar paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

Öğrencilerimizin panik dolu mesajlarına yanıt arıyoruz ! Öğrenci dostu ADA programında Bakanlar Kurulu Kararı ile karantina ücreti alınmayan öğrencilerden ücret alınacak ! Yüzlerce öğrenci biletleri alınmış ve mağdur ! Bu konuda yardımcı yaklaşımlarınızı bekliyoruz Sn . Cumhurbaşkanım Ersin Tatar ve Milli Eğitim Bakanımız Sn . Nazım Çavuşoğlu