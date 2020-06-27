Serdarlı yakınlarında kaza...

İskele-Ercan anayolu Serdarlı köyü yakınlarında saat 00.30 sıralarında trafik kazası yaşandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre kaza; Ali Üçtaş’ın kullanımındaki KZ 500 plakalı araçla İskele istikametine seyrerettiği sırada yine aynı istikamette seyreden Hasan Gezer’in kullanımındaki HU 146 plakalı aracın KZ 500 plakalı araca arkadan çarpması sonucu meydana geldi.

Çarpmanın etkisiyle savrulan KZ 500 plakalı araç yolun solundan tarlaya girdi ve iki takla atarak durabildi.

HU 146 plakalı araç sürücüsü Hasan Gezer ise olay yerini terk etti.

KZ 500 plakalı araç sürücüsü Ali Üçtaş ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Eren Yazıcı ve Burak Aksan yaralanarak Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Polis tarafından tespit edilen HU plakalı araç sürücüsü Hasan Gezer ise suçunu itiraf etti.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.