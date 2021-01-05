Serdar Denktaş: “Reddedilen ilk aday olmak... Resmiye Hanım adına üzüldüm…”

Demokrat Parti (DP) Milletvekili Serdar Denktaş, BRT ekranlarında yayınlanan ’14. Saat’ programına konuk olarak, dünkü Meclis Başkanlığı seçimi hakkında açıklamalarda bulundu.

Denktaş, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ve DP olarak ortak hareket ederek, oylarını geçersiz ve çekimser olarak kullandıklarını ifade ederek, Ulusal Birlik Partisi (UBP) içerisinde ise 5 ret oy çıktığını ve 1 çekimser oy kullanıldığını belirtti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun Perşembe günü tekrar Meclis Başkanını belirlemek için toplanacağını ve seçimin birinci turdan başlayacağını aktaran Denktaş, “Oy sonucunda 25’te kalsaydı, ikinci tur olabilirdi. Bizden muhalefete oy gitmez…” dedi.

Perşembe günü tekrar Meclis Başkanının seçilmesi konusunda nasıl oy kullanacaklarını UBP ile tekrar görüşeceklerini de söyleyen Serdar Denktaş, çekimser oy kullanmayacaklarını ve YDP – DP’nin ret oyu vermesinde suçlu ilan edeceklerini söyleyerek, bunun önüne geçtiklerini dile getirdi.

Başbakan Ersan Saner’in oyların kullanılmadan önce, Denktaş’a ‘sıkıntı var mı?’ diye sorduğunu da açıklayan Denktaş, 'ikinci turda seçilir' şeklinde cevap vererek, öncesinden bir mesaj verdiğini belirtti.

DP Milletvekili Denktaş, UBP içerisinde ret oy kimsenin kullanmayacağını düşündüğünü sadece Milletvekillerin oylarını yakalarlar şeklinde olabileceğini düşündüklerini aktardı.

Dün sabah bu kararı aldıklarını da vurgulayan Denktaş, “Muhalefetin tavrı doğaldır. Muhalefetin onay verdiği bir seçim yoktur. 25’te bitmiş olsaydı, ikinci tur yapılacaktı. 5’inci tura kadar gider, çoğunluk aranır. Geçmişte oldu. Dün ilk defa bir aday reddedildi... Reddedilen ilk aday olmak... Resmiye Hanım adına üzüldüm…” ifadelerini kullandı.