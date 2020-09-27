Serdar Denktaş: “Kıbrıs Türk halkı olarak Azerbaycan’ın yanındayız”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik başlattığını saldırıyı kınayarak, “Kıbrıs Türk halkı olarak Azerbaycan’ın yanındayız” dedi.

Serdar Denktaş: “Kıbrıs Türk halkı olarak Azerbaycan’ın yanındayız”
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Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırılarını kınadı.

Yazılı açıklama yapan Denktaş, şunları kaydetti:

“Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin bu ‪sabah saatlerinde ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan köylerine ağır silahlarla saldırdığını büyük bir endişe ve üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum.

Uluslararası hukukun açık ihlali olan ve sivil kayıplara da yol açan Ermeni saldırısını şiddetle kınıyorum.

Kardeş Azerbaycan, halkını ve toprak bütünlüğünü korumak için meşru müdafaa hakkını elbette kullanacaktır. Kıbrıs Türk halkı olarak, Azerbaycan halkının yanındayız. Ermenistan’ı bu saldırılardan derhal vazgeçmeye ve uluslararası hukuk çerçevesine dönmeye çağırıyorum.

Uluslararası toplumu da haklının yanında durmaya davet eder,  şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim.”

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