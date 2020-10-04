Serdar Denktaş: “Kıbrıs sorununa hakimiyeti olan kişi tercih edilmeli”

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, Gönyeli’yi ziyaret etti.

Serdar Denktaş’ın seçim ofisinden verilen bilgiye göre, Denktaş, seçim çalışmaları kapsamında Gönyeli ziyareti esnasında yaptığı konuşmalarda, seçimin bir parti seçimi olmadığını, Cumhurbaşkanlığı makamı için partiler üstü bir konumda siyasi tecrübesi, bilgisi ve Kıbrıs sorununa hakimiyeti olan kişinin tercih edilmesi gerektiğini kaydetti.

Vatandaşlarla yaptığı temaslarda halkın gündeminde seçim olmadığını gözlemlediğini belirten Denktaş, gittiği her yerde Hükümetin almış olduğu yanlış kararlar ve kararsızlıklarının yarattığı ekonomik yıkımı gördüğünü ifade etti.

Vatandaşlara seçim dönemi boyunca ortaya koyduğu “Yeni bir Cumhuriyet” söylemini anlatan Denktaş, Kıbrıs Türk halkının kaderini sadece masada federasyon görüşmelerine bağlanmayacağı koşulları yaratmak istediklerini ifade etti.

Mutlu insanların yaşadığı bir ülke inşa etmek istediklerini vurgulayan Denktaş, İkinci Turda seçilmesinin ardından birbirini kırarak yarışmanın yerine dayanışmanın, kavgaların yerine uzlaşının düşmanlıkların yerine kardeşlik duygularının ikame edileceği bir ülke için var gücüyle çalışacağına değindi.