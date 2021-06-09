Serdar Denktaş: Hükümetin nesini savunayım?

Demokrat Parti (DP) Milletvekili Serdar Denktaş, Kıbrıs Genç TV’de Mustafa Alkan’ın sunduğu ‘Er Meydanı’ programına konuk oldu.

"HÜKÜMETİN SAVUNULACAK YANI YOK"

Hükümet içindeki partilerin bir takım sorunları olduğunu belirten Denktaş, hükümet edenlerin kendi sorunları ile uğraştığını dile getirdi.

UBP-YDP-DP hükümetinin savunulacak bir yanı olmadığını kaydeden Denktaş, "Hükümetin nesini savunayım. Elle tutulur ne yaptılar? Yapsınlar arkalarında olurum” dedi.

"İSTİŞARE MEKANİZMASI YERLERDE"

Türkiye’den sürekli para istemenin dışında ne yapılabileceği yönünde bir düşünce olmadığını söyleyen Denktaş, istişare mekanizmasının yerlerde süründüğünü kaydetti.

“Ne muhalefetle, ne kendi aramızda ne sivil toplum örgütleriyle ne de sendikalarla istişare edilmiyor” diyen Denktaş, bu şekilde bir yere varılamayacağını vurguladı.

'TÜRKİYE'DEN PARA GELDİKÇE ÖDERİZ' KOLAYCILIĞI VAR...

‘Türkiye’den para geldikçe öderiz’ gibi bir kolaycılığın olduğunu söyleyen Denktaş, “Ne yapabilirim de kendi ciğerimi kavurabilirim düşüncesi yok maalesef yok. Kaçış noktası hep Türkiye...” eleştirisinde bulundu.

Kıbrıs Postası