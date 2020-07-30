Serdar Denktaş, Cumhurbaşkanlığı'na aday olduğunu açıkladı!

Demokrat Parti (DP) Milletvekili Serdar Denktaş, düzenlediği basın toplantısında 11 Ekim’de gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olacağını açıkladı.

Golden Tulip Otel’de basın toplantısı düzenleyen Denktaş, eşi Müge Denktaş ile kameralar karşısına geçti.

Ocak ayında Cumhurbaşkanlığı’na aday olmayacağını açıkladığını anımsatan Denktaş, bu süreçte seçimlere aday olduğunu açıklayan isimleri izlediğini belirterek, “Bugün itibariyle önümde duran tablo; KKTC’de siyaset üretemeyen, yaratıcı fikirlere açık olmayan, mevcut sağ ve sol statükoyu korumak için hareket eden, gelecekle ilgili hiçbir gaile taşımayanlardan oluşuyor” dedi.

KKTC’de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin, Milletvekili seçimlerinden çok daha farklı sonuçlar doğurduğunu ifade eden Denktaş, “KKTC seçmeni bilinçlidir. KKTC seçmeni, genel seçimlerde partisine sahip çıkar ancak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, siyasi çıkarların bireysel değil, toplumsal olduğunun bilincindedir” şeklinde konuştu.

Aday olmayacağına yönelik açıklamasının ardından siyasi ortamın değiştiğini belirten Denktaş, “Ben de kararımı değiştirdim. 11 Ekim 2020’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine adayım” dedi.

“BENİM ADAYLIĞIMIN, HÜKÜMET SENARYOLARIYLA ALAKASI YOKTUR”

Basından gelen soruları da yanıtlayan Denktaş, UBP-DP-YDP koalisyonu iddiaları ile adaylığı arasında herhangi bir ilgi olup olmadığının sorulması üzerine, “Benim adaylığımın, hükümet senaryolarıyla alakası yoktur” dedi.

Dörtlü koalisyon hükümetine değinen Denktaş, “doğrusuyla, yanlışıyla, eğrisiyle düzgün yürüyen bir koalisyondu” diyerek, dörtlü koalisyonun, “çatı aday” sözüyle bozulduğunu ve mevcut hükümetin bu sayede kurulduğunu iddia etti.

Denktaş, “Mevcut hükümet de çatı aday konusu nedeniyle bozulsun, yeni bir hükümet kurulsun, çatı adayı olsun… Cumhurbaşkanlığı, hükümet kurma-bozma ile ilişkilendirilmemeli. Ben aynı noktadayım. Adaylığımı, hükümetin bozulması ya da devam etmesi etkilemez” dedi.

BU SON OLUR MU?.. “MAĞRANIN İÇİNE KAPANSAM DA SİYASET GELİP BENİ BULUYOR”

Denktaş, “bu seçim son olur mu?” sorusuna ise, “31 yıldır girdiğim her seçimden seçilerek çıktım. Bu son olur mu? 6-7 ay boyunca siyasete ara verdim. Bu süreçte fark ettim ki, bir mağranın içine girip kapansam da siyaset beni gelip buluyor” şeklinde yanıt verdi.