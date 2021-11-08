Serdar Denktaş: Aday değilim

DP Milletvekili Serdar Denktaş, seçimde aday olmayacağını ifade ederek, yapılacak erken seçimin tarihinin ise 6 Şubat olması gerektiğini söyledi.

Demokrat Parti (DP) Milletvekili Serdar Denktaş, Cumhuriyet Meclisi kürsüsünde konuştu.

“ADAY OLMAYACAĞIM”

Yapılacak erken genel seçimde aday olmayacağını duyuran Denktaş, seçimin okullardan dolayı 23 Ocak değil, 6 Şubat tarihinde yapılması gerektiğini ifade etti.

“EĞİTİM ZATEN DUMURA UĞRADI”

“Eğitim zaten dumura uğramış durumda” diyen Denktaş, okul ve tatil günleriyle oynama yapılmaması gerektiğini, çocukların psikolojisinin düşünülmesi gerektiğini söyledi.