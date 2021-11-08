banner38

Serdar Denktaş: Aday değilim

banner32

Serdar Denktaş: Aday değilim
banner41
banner37
banner23

Serdar Denktaş: Aday değilim

DP Milletvekili Serdar Denktaş, seçimde aday olmayacağını ifade ederek, yapılacak erken seçimin tarihinin ise 6 Şubat olması gerektiğini söyledi.

Demokrat Parti (DP) Milletvekili Serdar Denktaş,  Cumhuriyet Meclisi kürsüsünde konuştu.

“ADAY OLMAYACAĞIM”

Yapılacak erken genel seçimde aday olmayacağını duyuran Denktaş, seçimin okullardan dolayı 23 Ocak değil,  6 Şubat tarihinde yapılması gerektiğini ifade etti.

“EĞİTİM ZATEN DUMURA UĞRADI”

“Eğitim zaten dumura uğramış durumda” diyen Denktaş, okul ve tatil günleriyle oynama yapılmaması gerektiğini, çocukların psikolojisinin düşünülmesi gerektiğini söyledi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bilim insanları belirledi: Dünyanın sonu geldiğinde...
Bilim insanları belirledi: Dünyanın sonu geldiğinde...
  1. Dünya

banner19

banner1

banner3