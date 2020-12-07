Senin’den açıklama: “Ölüden korksak mezarlıktan geçmezdik”

Halkın Partisi (HP) Milletvekilleri Hasan Topal, Mesut Genç ve Hasan Büyükoğlu’nun bugün partiden istifa ettiklerini duyurmasının ardından HP kanadından ilk açıklama HP Genel Başkan Vekili Yenal Senin’den geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öncelikle yeni hayatlarında başarılar dileyen Senin, HP’ye çeşitli ithamlar yapanların topluma karşı gerekli sorumluluklarını yerine getirmelerini umduğunu söyledi.

Bu gibi ithamlarda bulunanların ve karalama kampanyalarını sürdürenler için "Ölüden korksak mezarlıktan geçmezdik” ifadelerini kullanarak, yollarına başı dik bir şekilde ‘devam’ sloganıyla devam edeceklerini aktardı.

Senin’in paylaşımı şu şekilde:

“Bugün itibarı ile 3 vekilin partimizden istifası söz konusudur. Kendilerine yeni hayatlarında başarılar dilerim. Ancak değinmeden geçemeyeceğim birkaç husus var. Kurulduğumuz ilk günden Halkın Partisi'ne çeşitli ithamlar yapanlar umarım bunların bir hayal ürünü olduğunu kabul edip, topluma karşı gerekli sorumluluklarını yerine getirirler. ‘Başkalarının adamı, perde gerisi pazarlıklar, anlaşılan koalisyonlar’ diye diye karalama yapanlar, bugünkü istifa olayında bile kişileri temize çekip algıyı çevirmek için günlerdir TV ekranlarından haykıranlar da dahil söyleyecek tek sözümüz var.’Ölüden korksak mezarlıktan geçmezdik.’

Biz Halkın Partisi kuruluş manifestosunda yazılan değerler ışığında toplumla beraber bu yolda başı dik olarak yürümeye #devam edeceğiz.”