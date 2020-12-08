Senin'den hükümete ilk mesaj

UBP-YDP-DP azınlık hükümeti protokolünün imzalanmasının ardından, HP Genel Başkan Vekili Yenal Senin sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

Böyle bir oluşuma “hayırlı olsun diyemeyeceğim” ifadelerini kullanan Senin, “Anti demokratik bir yapıda kurulan, hükümet olmak için her yol mübahtır diyenlerin, iradeyi ayaklar altına alan bu yapıya karşı Halkın Partisi olarak söyleyeceğim tek şey ‘takipteyiz’ sözü olacak” dedi.

Senin, hükümetin atacağı her adımı takip edeceklerini işaret ederek, “Alınacak her kararda nefeslerimizi enselerinde hissedeceklerinden şüpheniz olmasın” ifadelerini kullandı.

Senin şu sözleri kaydetti:

"UBP-YDP-DP koalisyonu kuruldu. Böyle bir oluşuma hayırlı olsun diyemeyeceğim. Anti demokratik bir yapıda kurulan, hükümet olmak için her yol mübahtır diyenlerin, iradeyi ayaklar altına alan bu yapıya karşı Halkın Partisi olarak söyleyeceğim tek şey takipteyiz sözü olacak. Atacakları her adımda, alınacak her kararda nefeslerimizi enselerinde hissedeceklerinden şüpheniz olmasın..."