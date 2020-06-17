Sendikal Platform Hükümeti İstifaya Çağırdı

Sendikal Platform, Hükümeti, “koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan ekonomik krizin bedelini emekçiye ödetmeye çalışması ve elini taşın altına koymaması” gerekçesiyle istifaya çağırdı.

Sendikal Platform, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylem ve basın açıklaması yaptı, bakanlığa üzerinde "1500" yazan siyah çelenk bıraktı.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan tarafından okunan basın açıklamasında, ekonomik krizden dolayı tüm ülkelerde çalışanların alım gücünü artırmaya yönelik tedbirler alındığını, KKTC’de ise ilk icraat olarak çalışanların ve emeklilerin maaşlarından kesinti yapılarak ekonominin daha da daralmasına neden olunduğu ifade edildi.

Krizin en çok etkilediği kesiminin özel sektör çalışanları ve küçük esnaf olduğunu kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“GAYRI YASAL, ADALETSİZ VE EKONOMİK AKILDAN YOKSUN KARARLAR”

“Hükümetin bu süreçte almış olduğu kararlar ve uygulamalar hem gayrı yasal, hem adaletsiz hem de ekonomik akıldan yoksun kararlardır. Her ay maaşlarından yüzde 3 oranında işsizlik primi yatıran sigortalı çalışanların işsizlik ödeneği 2 bin 674 TL’den 1500 TL’ye düşürülerek işçiler açlığa mahkum edilmiştir. Kapalı olan işletmelerde çalışanlara üç ayda sadece bir kez ödenen 1500 TL gibi komik bir rakama eşitleme bahanesiyle işçilerin yasal hakkı olan işsizlik ödeneğinin kuşa çevrilmesi de emekçi düşmanlığıdır.”



Açıklamada, hükümetin, Güney Kıbrıs’ta çalışanlara hiçbir katkı yapmadığı savunulan açıklamada, Hükümetin bir tarafta Güney Kıbrıs’ta çalışmak için gitmek isteyenlere izin vermezken bir taraftan da özel uçakla ülkeye giriş yapılmasına müsaade edilmesi kıyaslaması yapıldı.

Hükümetin yayınladığı kısmi mesai ile ilgili kararnameyle, çalışanların gelirlerinin geriletildiğini ve işsizliğin arttırıldığını kaydedilen açıklamada, “Bu kararnamenin tamamen işverenleri koruma maksadı ile çıkarıldığı aşikardır” denildi.

Tüm dünyada küçük işletmelerin ve çalışanların ayakta durabilmesi için destek paketlerinin hazırlandığı ifade edilen açıklamada, Hükümetin ise bir kısmı zorda olan küçük işletmelere sadece borçlanma seçeneği sunarak iflaslarını hızlandırdığı ileri sürüldü.

Açıklamada, “UBP-HP Hükümeti bu süreçte krizin bedelini sadece çalışanlara, dar ve sabit gelirlilere ödeterek onları açlığa mahkum ederken büyük sermaye sahibi zenginlerden hiçbir fedakarlık talep etmemiş, devlete ödemeleri gereken vergileri dahi almamıştır. Kısacası bu hükümet sermayenin temsilcisi olduğunu bir kez daha tescillemiştir” denildi.

Açıklamada ayrıca Hükümet, yeni bir salgın olasılığına karşı sağlık altyapısında somut bir adım atmamakla da eleştirildi.

Açıklamada, “UBP-HP Hükümetine halkın artık güveni kalmamıştır. Halkın güven duymadığı bu hükümetin o koltuklarda oturma hakkı olamaz, bu nedenle UBP-HP Hükümetini derhal istifaya çağırıyoruz” denildi.

BIÇAKLI: “BÜTÜN FATURA ÇALIŞANLARA”

Eylemde konuşan Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, “Tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde da Kovid 19 salgınını iyi kullanan, bahane eden hükümet, bütün faturayı çalışanlara ödetti” dedi.

Bıçaklı, hükümetin oluşan ekonomik krize karşı bazı icraatlarını eleştiren Bıçaklı, kapatılan işyerlerinde çalışanlara ödenmesi kararlaştırılan 1500 TL’nin devlet kasasından çıkmadığını, işçi fonundan alınıp ödendiğini; bu süreçte İhtiyat Sandığı’ndan yapılan ödemelerin de devlet kasasından olmadığını; çalışıp sigorta ödeyenlerin yasal hakkı olan aylık 2 bin 750 TL ödeneğin, 1500 TL’ye düşürüldüğünü kaydetti.

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, işten çıkartmanın yasaklanmasına rağmen bazı işletmelerde işten çıkartmalar olduğunu buna karşı Hükümetin müdahalede bulunmadığını; işletmelerden, çalışanlarının Ocak ve Şubat ayı sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı primlerinin alınmadığını ve ödemeler için Haziran sonuna kadar cezasız ödeme imkanı tanındığını; belediyelere yüzde 25 kesinti yapılarak zorda olan belediyelerin bir o kadar daha zora sokulduğunu savundu.

Bıçaklı, “Eğer bir ülkede fedakârlık yapılacaksa herkes fedakârlık yapacak. Sermaye ne fedakârlık yaptı şimdiye kadar? Sermayeden vergi ve kira borçlarını alamadınız, döndünüz faturayı çalışana ödettiniz” diye konuştu.

“ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANI SENDİKALI OLMALI”

Özel sektör çalışanlarının sendikal hakları konusunda da Bıçaklı, “Özel sektörde çalışanların da sendikalı olabilmesi için yasal düzenleme yapılmalıdır” dedi.

Bıçaklı salgın sürecinde Hükümetin sermaye temsilcileri ile pek çok toplantı yaptığını ancak sendika temsilcileri ile hiçbir toplantı yapmadığını da belirterek bunu eleştirdi.