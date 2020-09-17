Sendikal Platform eylem yaptı

Sendikal Plaform, ülkeye karantinasız girişlere kesinlikle izin verilmemesi ve halkın sağlığının çeşitli tedbirlere korunması talebiyle Başbakanlık önünde pankart açtı.

Sendikal Platform eylem yaptı
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Sendikal Plaform, ülkeye karantinasız girişlere kesinlikle izin verilmemesi ve halkın sağlığının çeşitli tedbirlere korunması talebiyle Başbakanlık önünde pankart açtı.

“UBP-HP hükümeti halkın sağlığına zararlıdır” ve “Karantinasız girişlere hayır” pankartı açan platform, Başbakanlık önünde ülkeye karantinasız girişlere izin verilememesi gerektiğine vurgu yaparak halkın sağlığını korumak için çeşitli tedbirler alınması gerektiğini belirtti.

Yapılan açıklamada, salgının yayılmasının önlenmesi gerektiğine dikkat çekilerek, tekrardan kapanmamak için radikal tedbirlerin uygulanması gerektiğini ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2020, 14:03
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