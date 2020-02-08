Türkiye ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı arasında başlayan söz düellosunu Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman sosyal medya hesabından değerlendirdi. Harman yaptığı paylaşımda, “Sayın Akıncı, her seçim öncesi yaptığı ‘Türkiye karşıtlığı’ ve Türkiyeli - Kıbrıslı ayrımcılığı numaralarını, bu kez erkenden yapmaya başlamış.

Belli ki, Tufan hoca korkusu fena sarmış Akıncı’yı !” dedi.

Harman’ın işte o paylaşımı;

Sen var kendi kendine ‘Türkiye’ye kafa tut’ Akıncı...

Sayın Akıncı, her seçim öncesi yaptığı ‘Türkiye karşıtlığı’ ve Türkiyeli - Kıbrıslı ayrımcılığı numaralarını, bu kez erkenden yapmaya başlamış.

Belli ki, Tufan hoca korkusu fena sarmış Akıncı’yı !

Hayırdır, yoksa geçtiğimiz seçimlerde kendisinin o makama oturmasında ciddi katkısı olan ‘omurgasız CTP’ oylarına mı oynuyor acaba !

Hani ‘Akıncı haricindeki tüm adaylar ‘omurgasızmış ya’, o bakımdan !

Peki, Akıncı ikinci tura kalırsa ‘Omurgasız’ Tufan hocanın oylarına talip olur mu acaba ?

Ne dersiniz ?

Neyse buraya not edelim, buradaki bir kaç siyasi haricinde Akıncının bu numaralarına ‘sazan’ gibi atlayıp tepki verecek ve istediği algıyı yaratmasına çanak tutacak kimseler yok !

Bu halk artık kimin ne olduğunu, neyi ne için yaptığını algılayacak nitelikte!

Sen var kendi kendine ‘Türkiye’ye kafa tut’ Akıncı...