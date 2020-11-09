Şemsiyeleri hazırlayın

Şemsiyeleri hazırlayın
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Meteoroloji Dairesi’nin yarından itibaren bir haftalık hava tahmin raporuna göre cuma günü hariç hafta boyunca yağmur bekleniyor. 
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, bölge alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki  serin ve nemli hava kütlesinin etkisi kalacak. 
En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 23 - 26 derece dolaylarında  seyredecek, rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli  esecek. 

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