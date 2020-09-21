Sektörlerin kapalı kalması 13. maaşı zora sokar!

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, 13. maaşların akibeti ve asgari ücretin ne olacağıyla ilgili konuştu.

KKTC'nin kapanmayla birlikte gelirlerinde büyük gerileme olduğunu fakat buna rağmen maaş ödemeleri ve diğer ödemeler için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyleyen Amcaoğlu, sosyal medya üzerinden muhalefet yapanların, havayolları, oteller, casino ve üniversitelerin kapanması gerektiğini yaymalarının çok yanlış olduğunu öne sürerek bunun 'kafamızı kuma sokmak' olduğunu belirtti.

Amcaoğlu kısaca, hava yollarını kapatıp turist akışını engellemek, otel ve casinolarla üniversiteleri kapatmakla risklerden uzak durma politikasının yanlış olduğunu söyleyerek şunları söyledi: "Hem ülke ekonomisinin bel kemiği olan turizm ve yüksek öğrenim sektörlerini kapatıp maliyenin musluğunu kısacaksınız hem de 13. maaşı alıp asgari ücretin de artmasını isteyeceksiniz. Bu, ekmeği bütün köpeğin karnını da tok istemek demektir ki mümkün değildir" diyerek sektörlerin tekrar kapatılmasını istemek ve bu sektörlerin gerçek anlamda açılmasına engel olmakla Maliyenin 13. maaş ödemeleri ve asgari ücretin arttırılması konusunda yetersiz bırakılacağını ima etti.

Zirve Kıbrıs