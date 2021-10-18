Şehir Planlama’dan Vakıflar’a bir garip yanıt: Bu okulun arkasına casino olur, öğrenci yurdu olmaz!

Vakıflar İdaresi, Şehir Planlama Dairesi’ne Mağusa Namık Kemal Lisesi’nin hemen bitişiğinde olan Vakıflar arazisine öğrenci yurdu yapılıp yapılamayacağını sordu. Aldığı yanıta göre okulun arkasına her türlü eğlence mekanı açılabilir hatta casino dahi yapılabilir, ancak öğrenci yurdu yapılamaz.

Vakıflar İdaresi, Şehir Planlama Dairesi’ne Mağusa Namık Kemal Lisesi’nin hemen bitişiği arkasındaki vakıflar arazisine öğrenci yurdu yapılıp yapılamayacağını sordu.

Aldığı yanıta göre okulun arkasına her türlü eğlence mekanı açılabilir hatta casino dahi yapılabilir, ancak öğrenci yurdu yapılamaz.

Söz konusu arazi, dairenin Vakıflar’a bildirdiğine göre ‘mavi bölge’ kapsamında…

Buna göre arazi madencilikten, sanayi dışı depolamaya kadar her türlü eğlence mekanı olarak da değerlendirilebilir nitelikte...

Ülkemizin en eski köklü okullarından, ortaokul ve lisesi olan Namık Kemal Lisesi okul arazisine bitişik vakıf arazisinde, yani her gün yüzlerce çocuğun zaten gittiği ve bulunduğu bölgeye öğrenci yurdu yapılamaması ancak casino dahil her türlü izni almaya müsait oluşu ise ülkemizdeki çarpık yasal mevzuatı ortaya koyar nitelikte...

Söz konusu bölgede Osmanlı döneminde padişahların dahi danıştığı isimlerden, onlarca cilt eseri olan, Kıbrıs'ın önemli manevi merkezlerinden Seyyid Kutup Osman Hazretleri’nin de türbesi var.