Şehir Planlama Dairesi, “emirname devam” dedi

Emirnamenin düzeltilmiş yeni halinin Resmi Gazete’de henüz yayımlanıp yayınlanmadığı konusu netlik kazanmaz ve merak konusu olurken, Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan, bir genelge yayınlayarak, “mevcut emirnameye uyulması çağrısı” yaptı.

Türkmen Yiğitcan, Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nın henüz yürürlüğe girmemesi nedeniyle, yürürlükteki mevcut emirnameye göre hareket edilmesi gerektiği çağrısını yaptı.

Türkmen Yiğitcan imzasıyla yayınlanan belgeye göre, yeni yapılacak olan tüm işlemlerin mevcut emirnameye göre yapılması gerekiyor.

Bu belge, düzeltilmiş yeni emirnamenin yürürlükte olduğu düşüncesini hakim kıldı ancak, şu saate kadar Resmi Gazete’de yeni emirnamenin yer almaması kafaları karıştırıyor.

İşte Türkmen Yiğitcan imzası ile yayınlanan o belge: