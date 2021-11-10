Şefik: “Biz karma oyun kaldırılması gerektiğini söylemedik"

Erken seçimin 23 Ocak tarihinde yapılacağının artık belirlendiğine işaret eden Şefik, Ad-Hoc Komitesi’nde görüşülecek olan karma oy sisteminin kaldırılmasının mümkün olmadığını, bu konuda bir oy birliği sağlanamayacağına dikkat çekti.

“Biz karma oyun kaldırılması gerektiğini söylemedik. İrade meclisindir ve meclis karar verecektir” ifadelerini kullanan Şefik, mevcut yasada bulunan teknik açıdan problemleri dile getirdiklerini vurguladı.

Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın daha basit olması için üç yöntemin olduğuna işaret eden Şefik, “Zaman alan unsur oy pusulasının çarşaf olmasıdır. Tercihli ve karma oy pusulalarının cetvellere çekilmesinin zaman aldığını bu nedenden ötürü hem karmadan hem de tercihten vazgeçildiğinde sadece mühürler sayıldığında bunun daha basit olacağını söylüyoruz. Diğer söylediğimiz şey ise ilçeler arası kısıtlamaların kaldırılmasıdır” dedi.