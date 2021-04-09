Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye 'organize suç örgütü' operasyonu

Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye 'organize suç örgütü' operasyonu
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde faaliyet gösteren ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "gasp", "rüşvet", "yaralama", "tehdit" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi birçok suça karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

SON DAKİKA HABERİ: Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye 'organize suç örgütü' operasyonu - 2

Soruşturma kapsamında, Sedat Peker'in de arasında bulunduğu haklarında gözaltı kararı verilen 63 kişinin yakalanmasına yönelik, İstanbul merkezli Ankara, Hatay, Trabzon ve Kocaeli'nin de aralarında olduğu 7 ilde 121 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

SON DAKİKA HABERİ: Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye 'organize suç örgütü' operasyonu - 3

İnsansız hava araçlarıyla keşif yapılan ve özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 49 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda silah, mermi ve çelik yelek ele geçirildi.

SON DAKİKA HABERİ: Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye 'organize suç örgütü' operasyonu - 4

Elde edilen yeni deliller neticesinde Sakarya ve Konya'da da bazı adreslere operasyonların düzenlendiği öğrenildi.

Ayrıca, Sedat Peker'in yurt dışında bulunduğu ifade edildi.

SON DAKİKA HABERİ: Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye 'organize suç örgütü' operasyonu - 5

SEDAT PEKER'İN VİLLASINDA POLİS ARAMASI

Peker'in Beykoz'daki villasına da sabah saatlerinde polis geldi. Ekipler villaya giderek arama başlattı.

SON DAKİKA HABERİ: Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye 'organize suç örgütü' operasyonu - 6

SON DAKİKA HABERİ: Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye 'organize suç örgütü' operasyonu - 7

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