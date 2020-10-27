Seçime Müdahale Edildi Diye İstifa etmişti

Cumhurbaşkanlığı makamını temsilen görev yapan emekli kıdemli yargıç ve eski milletvekili Çetin Veziroğlu, Yüksek Adliye Kurulu üyeliğinden “seçime müdahale yapıldı" diyerek istifa ettiğini açıklamıştı.

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, Veziroğlu’nun, seçime müdahale edildiğini öne sürerek istifa etmesi üzerine Kıbrıs Postası’na açıklama yaptı.

Veziroğlu’nun görev süresinin Temmuz ayında dolduğunu belirten Esendağlı, istifa edilecek bir üyelik pozisyonunun olmadığını dile getirdi.

Esendağlı, “Yüksek Adliye Kurulu üyeleri 3 yıllık süre ile atanır. Çetin bey, Mustafa Akıncı tarafından Temmuz 2017 yılında atandı ve görev süresi Temmuz 2020 tarihinde son buldu” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Emekli kıdemli yargıç ve eski milletvekili Çetin Veziroğlu, 2017 yılında o dönem Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen Mustafa Akıncı tarafından Cumhurbaşkanlığı makamını temsilen Yüksek Adliye Kurulu üyesi olmuştu.

Veziroğlu, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından “seçimlere müdahale edildi” diyerek istifa ettiğini açıklamıştı.

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