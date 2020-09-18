Seçimde pozitif vakalar ve temaslıları oy kullanamayacak

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Seçim günü öncesi Sağlık Bakanlığı, evinde veya devletin gösterdiği bir merkezde karantinada olan kişiler ile izolasyon uygulanan kişilerin isim ve kimlik numaralarını Yüksek Seçim Kurulu’na verecek ve bu kişiler 11.10.2020 tarihinde oy verme alanına alınmayacaklardır.”