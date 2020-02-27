Seçim Yatırımı mı?

Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman aylardır evlerine ekmek götürmek için mücadele eden CAS çalışanlarına destek verdi. Çalışanlar için doğan umut ışığının Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay tarafından engellendiği iddiası üzerine Harman 4 kritik soru sordu ve cevaplanmasını istedi.

Harman’ın işte o paylaşımı;

Sayın Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’a seçim öncesinde CAS çalışanlarının devlete istihdam edilmesini ‘SEÇİM YATIRIMI’ diyerek reddetmiş olması hasebiyle bir kaç soru sormak istiyorum:

* Kalkınma Bankasına herhangi bir akrabanızı yada yeğeninizi İSTİHDAM ettiniz mi

*Bu kişinin maaşı 7500 TL’mi ❓

*Eğer ettiyseniz bu İSTİHDAMIN ne yatırımı olduğunu da bizlerle paylaşır mısınız

*Birde son olarak bu kişinin istihdamını partinize sordunuz mu ❓Hani CAS çalışanlarının istihdamını partinize sormuştunuz ya o bakımdan merak ediyorum...