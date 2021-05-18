Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı, muhalefetin itirazı üzerine geri çekildi

Tabii afet, salgın hastalıklar, ağır ekonomik koşul durumlarında Meclis Genel Kurulu’na ara seçimi erteleme yetkisi vermek amacıyla hazırlanan Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na ilişkin ivedilik talebi, dünkü Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, muhalefetin itirazı üzerine geri çekildi.

ÖZERSAY: “HUKUK VE SİYASİ ETİK KATLEDİLİYOR”

HP Milletvekili Kudret Özersay, tabii afet, salgın hastalıklar, ağır ekonomik koşul durumlarında Meclis Genel Kurul’u ara seçim tarihini 6 aya kadar erteleme yetkisi verilmesini öngören Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na ilişkin konuşmasında, hukuk ve siyasi etiği katleden yaklaşımın devam ettiğini söyledi.

Tüm yaşananların erken seçim tarihini belirleme inadından kaynaklandığını savunarak, muhalefete gerek duymadan seçim tarihi belirleneceğini ve ara seçime gerek kalmayacağını söyleyenleri anlamakta zorluk çektiğini belirtti.

ERHÜRMAN: “UBP KURULTAYI İÇİN TÜM YASALAR İHLAL EDİLİYOR”

CTP Milletvekili Tufan Erhürman de konuşmasında, bugün sabırlarının sınanmasının doruklarına çıktığını söyledi. Erhürman, ara seçimin yapılmayacağının belli olduğunu ve hükümetin kurultayı yapabilmek için tüm yasaları ihlal ettiğini savundu. Hükümetin partisel ihtiyaçları için Anayasa’yı bile çiğnemeye çalıştığına işaret eden Erhürman, “Bunlara devam edecekseniz ve bunu da geri çekmezseniz, her şey farklı olacak haberiniz olsun” dedi.

ÖZYİĞİT: “SEÇİM TARİHİNDE UZLAŞILMASIYLA BUNLARA GEREK KALMAYACAK”

TDP Milletvekili Cemal Özyiğit, de bu tasarının geri çekilmesini önererek, günlerdir aynı şeyleri söylediklerini belirtti. Özyiğit, bir seçim tarihinde uzlaşılmasıyla tüm bunlara gerek kalmayacağını işaret etti.

BEROVA: “TARTIŞMALAR, ARA SEÇİM MECBURİYETİNDEN KAYNAKLANIYOR”

UBP Milletvekili Özdemir Berova ise, bu tasarının sadece bugün için değil gelecek yıllarda dünya genelinde yaşanabilecek problemler de göze alınarak, yeni normale geçme düzeni amacıyla hazırlandığını kaydetti. Berova, bu gibi durumlarda birtakım açılımlarla sorunları çözmeyi tasarladıklarını söyledi.

Özdemir Berova, parlamentonun 5 yıl için seçildiğine işaret ederek, yaşanan tüm tartışmaların ara seçim mecburiyetinden kaynaklandığını ifade etti.

İVEDİLİK TALEBİ, MUHALEFETİN İTİRİAZI ÜZERİNE GERİ ÇEKİLDİ

Berova, konuşmasının sonunda, ivedilik talebini, muhalefetin itirazı üzerine geri çekmeyi uygun bulduklarını belirtti.