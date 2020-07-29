Seçim takvimi 12 Ağustos’ta resmen başlıyor

Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Halkoylaması ile ilgili seçim takvimi duyurdu. Buna göre seçim ve Halkoylamasının başlangıç tarihi olan 12 Ağustos’ta seçim yasakları da başlayacak.

1 Eylül aday saptamasını son günü, 4 Eylül ise adayların başvuru ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından geçici ilanı için verilen tarih.

13 Eylül’de adayların kesinleşmesiyle, 14 Eylül’de de kesinleşen adaylar Yüksek Seçim Kurulu’nca ilan edilecek. Yüksek Seçim Kurulu’nun açıkladığı takvime göre, 15 Eylül’de propaganda süreci başlayacak, 10 Ekim’de son bulacak.

11 Ekim’de ise oy verilecek.