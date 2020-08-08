“Şebekeye su verilmeye başlandı”

“Şebekeye su verilmeye başlandı”
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Bakım çalışması nedeniyle bir süreliğine su aktarımı yapılamayan Geçitköy Barajı’na su verilmeye başlandığı açıklandı.

Su İşleri Dairesi, KKTC Su Temin Projesi kapsamında Geçitköy Barajı ve Pompa Tesisleri’nde yapılan bakım, onarım ve düzenleme (revizyonlar) çalışmalarının dün akşam tamamlandığını, bu sabah itibarıyla da hatlara su verilmeye başlandığını duyurdu.

Su İşleri Dairesi, 4 Ağustos’ta yaptığı açıklamada yapılacak bakım çalışması nedeniyle 5-8 Ağustos tarihleri arasında su sıkıntısı yaşanabileceğini duyurmuştu.

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