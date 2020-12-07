“Şebeke suyuna deterjan döktüler!”

Çamlıbel halkına yönelik yapılan duyuruda kimliği belirsiz şahısların şebeke suyuna deterjan döktüğü ve bu nedenle şebeke suyunun kullanılmaması gerektiği vurgulandı.

“Şebeke suyuna deterjan döktüler!”
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Girne - Çamlıbel’de köyün su deposuna kimliği belirsiz şahıslar tarafından bulaşık deterjanı döküldüğü tespit edildi.

Lapta Belediyesi’nin bölge halkına yaptığı duyuruda, depodan köye gelen hatların kapatıldığı, herhangi bir olumsuzluğu engellemek amacıyla şebeke suyunun kullanılmaması gerektiği vurgulandı.

Açıklamanın devamında konu hakkındaki gelişmelerin bildirileceği aktarıldı.

Lapta Belediyesi’nin açıklaması şu şekilde:

“Çamlıbel halkına önemli duyuru!

Köy su deposuna kendini bilmez şahıs yada şahısların bulaşık deterjanı döktükleri tespit edilmiş ,  konu polise intikal ettirilmiştir.

Tespitten hemen sonra depodan köye gelen hatlar kapatılmıştır. Herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına şebekedeki suyu kullanmamanız önemle duyurulur.

Konu hakkında bilgilendirme ileriki saatlerde yapılacaktır...”

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