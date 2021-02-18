Saygın tıp dergisi Lancet sonuçları yayınladı!

İki gruba ayrılan kişilerin yarısına plasebo yani boş aşı uygulanırken, diğer yarısına inaktif Kovid-19 aşı uygulandı. Çalışmanın sonuçlarına göre aşı olanlarda önemli bir yan etki görülmezken, bazı kişilerde aşı bölgesinde ağrı, kızarıklık, hafif ateş ve baş ağrısı gibi hafif yan etkiler tespit edildi. Milliyet'te yer alan habere göre bu hafif yan etkiler 48 saat içinde tedavi gerektirmeksizin kendiliğinden kayboldu.

Yüzde 98 gibi yüksek oranda koruyucu antikor oluştu"

Son verilerin umut verici olduğunu söyleyen Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl "Aşının şimdiye kadar 60 yaş üzeri kişilerdeki etkisi ile ilgili bilimsel yayın yoktu. Sadece, şirketten basın açıklamaları yapılmıştı. Lancet gibi saygın bir tıp dergisinde yayınlanan sonuçlara göre 60 yaş üzeri kişilerde, hatta 70 yaş üstündekilerde yüzde 98 gibi yüksek oranda koruyucu antikor oluştuğunun tespit edilmesi bizleri mutlu etti" dedi.