Sayar Tutuksuz Yargılanacak

Lefkoşa'da sakin eşi Fehime Sayar'ın kullanımında bulunan telefon hattına Whatsapp programı üzerinden sosyal medya programlarından biri olan Tik Tok isimli programdan erkek bir şahsın paylaşımına yorum yaptığını görüp kıskandığı gerekçesi ile konu paylaşımın ekran görüntüsünü atıp akabinde bir bıçak fotoğrafını çekip atarak “bu eve gelme sülaleni s… senin, delik deşik edecem seni, bu gece ansızın anan gile gelir yemin olsun katiliniz olurum, katilin olacam kızım, toplu katliam yapacam, polise gitsen 3 ya da 1 hafta içeri alır beni sonra serbest bırakır ya sonrası? edepsiz insanın sonu ölümdür” sözlerini içeren çok sayıda mesaj atarak adı edilene karşı yazılı Öldürme tehditti ve şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu belirtti. Polis, zanlının ayni gün Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili başlatılan tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının davaları görülünceye dek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC’de muteber 1 kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması ve ikamet adresinden izinsiz ayrılmaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Kamalı Haber