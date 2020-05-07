Savaşan: "Pozitif vaka çıkarsa 'kapanma' tekrar gündeme gelebilir"

Başbakanlık Bilim Kurulu Koordinatörü Dr. Ahmet Savaşan ile Başbakanlık Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Nedime Serakıncı, BRT’de katıldıkları programda Covid-19 sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başbakanlık Bilim Kurulu Koordinatörü Dr. Ahmet Savaşan, Ersin Tatar hükümetinin Covid-19 sürecini bilimsel gerçekler ve sürdürülebilirlik temelinde gecikmeden ve doğru zamanda ürettiği siyasi kararlar ile dünyaya örnek olacak bir şekilde başarıyla yönettiğini söyledi.

Savaşan, esas başarının hükümetin bilimin yol göstericiliğinde aldığı siyasi kararlar, hekimler ve sağlık çalışanlarının özverili çalışmaları ve halkın da hükümetin koyduğu kurallara uymasıyla yakalandığının altını çizdi.

SAVAŞAN: “NORMALE DÖNÜŞ 4 AŞAMALI OLACAK”

Savaşan, hayatın normale dönüşünün 4 kademeli olarak yine bilimsel gerçeklere dayalı olarak üretilecek siyasi kararlar ile yönetileceğini ifade ederek, tedbirlere uymak konusunun ikinci aşamaya geçmenin temelini oluşturacağını kaydetti.

“POZİTİF VAKA ÇIKARSA KAPANMA SÜRECİ TEKRAR GÜNDEME GELEBİLİR”

Yeniden bir pozitif vakanın görülmesi durumunda kapanma sürecinin yeniden gündeme gelebileceğine de dikkat çeken Savaşan, bu anlamda bu sürece gösterilecek hassasiyetin son derece önemli olduğunu kaydetti.

Savaşan, Covid-19’la mücadelede aşı ve tedavi bulununcaya kadar süreçlerin yine tedbirli şekilde ilerlemesi gerektiğinin de altını çizdi.

SERAKINCI: "ULUSLARARASI HER YAYINI TAKİP EDEREK HAREKET EDİYORUZ"

Başbakanlık Bilim Kurulu üyesi, Prof. Dr. Nedime Serakıncı ise, bu süreçte bilim insanları olarak kendilerinin yeni bulguları, klinik süreçleri takip ederek uluslararası literatür içerisinde yer alan her yayını takip ederek KKTC’de neler yapılması gerektiği yönünde siyasete ışık tuttuklarını anlattı.

Toplumun bilincinin yüksek olması ve doğru zamanda doğru kararların alınmasıyla sürecin iyi yönetildiğini söyleyen Serakıncı, Avrupa ülkelerinde yaşanan sıkıntının toplumlarının sağlık sistemlerine olan güveni nasıl başarısızlığa uğrattığını da örneklerle anlattı.

(BRT)