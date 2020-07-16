Savaşan: Ortağımızın açıklamaları hükümetin devamlılığını riske atıyor!

İmar planına ilişkin bir açıklama da UBP MYK yönetim kurulu üyesi Ahmet Savaşan’dan geldi. Savaşan, UBP’nin imar planlarının gerekliliğine inandığını, fakat halktan ve paydaşlardan geniş bir kabul görmediği ortada olan bir plana da sırf Ayşegül Baybars istiyor diye evet demesinin söz konusu olmadığını vurguladı.

UBP Merkez Yönetim Kurulu üyesi Ahmet SavaşanBRT’de katıldığı bir programda, UBP’nin halkın sesine kulak vererek siyaset yaptığını belirterek, UBP’nin imar planlarının gerekliliğine inandığını, fakat halktan ve paydaşlardan geniş bir kabul görmediği ortada olan bir plana da sırf Ayşegül Baybars istiyor diye evet demesinin söz konusu olmadığını vurguladı.

Ülkenin pandemi dolayısıyla çok zor bir dönemden geçtiğini, UBP başkanlığında HP ile kurulan hükümetin zamanında, bilimsel gerçeklere uygun aldığı siyasi kararlar ve halkın belirleyici uyumu ile sürecin başarı ile yönetildiğini söyleyen Savaşan, bu başarının Dünya devi ülkelerde yaşanan trajedilere bakıldığında çok daha net görülebileceğinin altını çizdi.

‘UBP tehdit ediliyor’ algısını yaratacak açıklamalar kabul görmez…

Böylesi zor dönemlerde koalisyon hükümeti yönetmenin kolay olmadığını ifade eden Ahmet Savaşan, “UBP, köklü geçmişi ve tecrübesi ile bu zorlu süreci ortağı ile birlikte genelde uyum içinde, gerektiğinde de karşılıklı sorumluluk bilinciylehareket ederek, tabanının önemli bir bölümünün fazla fedakarlıkyaptığını ifade etmesine rağmen büyük bir sabırla yönetiyor. Ortağımız HP de buna benzer bir tavır içinde olmasa hükümetin bu günlere gelmesi pek de mümkün olmazdı. UBP tehdit ediliyor veya sabrı sınanıyor algısını yaratacak açıklamalar ne taban ne de tavan tarafından kabul görmez. Bu tip davranışlar hükümetin devamlılığını riske atar” diye konuştu.

Yapılan açıklamalar amacını aştı…

UBP’de imar planı ile ilgili çalışmaları Genel Sekreter Ersan Saner başkanlığında yetkin bir komitenin yürüttüğünü söyleyen Ahmet Savaşan, “hükümet krizi var demek istemiyorum, ama bu konuda ciddiye alınması gereken bir sorun olduğu da aşikardır. Ortağımızın yetkililerinin imar planı ile ilgili yaptığı açıklamaların amacını aştığı ve gerginlik yarattığı kanaatindeyim. Gerek ortağımız gerekse de bizler toplum yararı için içinden geçilen bu zor dönemin ihtiyaçlarına cevap verecek sorumlu davranışlar sergilemeliyiz. Toplum bu başarılı sürecin ekonomide gereken adımların atılarak taçlandırılmasını bekliyor” dedi.