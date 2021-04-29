Soygun ve tecavüz suçlamasıyla cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak bulunan Rus eski Polis Müfettişi Alexander Satlaev bugün yeniden Girne Ağır Ceza Mahkemesi heyeti karşısına çıkarıldı.

Hükümsüz tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden ve yoğun aramalar sonucu 3 gün sonra tespit edilen Satlaev hakkındaki karar yarın açıklanıyor.

Sanık hakkındaki soygun davasının tanığın yurt dışında olması nedeni ile geri çekildiği ögrenilirken, davanın bugünkü duruşmasında sanığın, aleyhindeki tecavüz davasını kabul ettiği öğrenildi.

Davanın duruşmasında sanığın Girne’de 2019 yılı Ağustos ayı içerisinde bir apartman boşluğunda yakaladığı 17 yaşındaki kızı bayıltıp, cinsel tecavüzde bulunduğu olgularının aktarıldığı öğrenildi.

Tecavüz olayıyla ilgili mağdur kızın üzerinden alınan DNA örnekleriyle sanıktan alınan örneklerde DNA eşlemesi olduğu da mahkemeye aktarılan olgular arasında yer aldı.

Kıbrıs Postası