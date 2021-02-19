Satışa hazır uyuşturucuyla yakalanmıştı! 5 gün daha tutuklu!

Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, ikametgahına polis baskını yapıldığını fark etmesi üzerine tasarrufundaki uyuşturucu maddelerden kurtulmaya çalışıp alt kattaki dairenin balkonuna yaklaşık 130 gram hint keneviri türü uyuşturucu madde attığı tespit edilmesi üzerine tutuklanan A.A. hakkındaki polis soruşturması devam ediyor.

“Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarruf” suçlamaları ile ilgili zanlı bugün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılarak hakkında 5 gün daha tutukluluk süresi temin edildi.

Polis suçla bağlantısı olduğu tespit edilen 2 kişinin daha arandığını açıkladı.