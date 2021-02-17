Satışa hazır uyuşturucularla yakalandı!

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin dün Lefkoşa’da düzenlediği operasyonda, A.A’nın tasarrufunda 15 paket halinde satışa hazır vaziyette 130 gram hint keneviri türü uyuşturucu madde tespit edildi.

Zanlı A.A “Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarruf” suçlaması ile hakkında başlatılan soruşturma kapsamında bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısın çıkarıldı. Mahkeme zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi. Polis suçla bağlantısı olduğunu tespit ettiği 2 kişiyi arıyor, ayrıca başlatılan soruşturmada zanlının söz konusu uyuşturucu maddeyi kimden veya kimlerden aldığı da araştırılacak. Zanlı A. A.’nın 16 Şubat 2021 tarihinde, 15.05 – 15.40 saatleri arasında Lefkoşa’daki ikametgâhında Narkotik ekipleri tarafından yapılan aramada, zanlının tasarrufunda bulunan naylonda yaklaşık 130 gram hint keneviri türü uyuşturucu maddenin 15 ayrı paket içerisine sarılmış ve satışa hazır şekilde tespit edildiği öğrenildi.

Polis zanlının üzerinde yaptığı arama da yine 1 gram hint keneviri türü uyuşturucu madde tespit ederken, zanlının ikametgahının oturma odasındaki çekyat üzerinde metal öğütücünün içerisinde 1 gram hint keneviri türü uyuşturucu madde ile içerisinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olan bir adet tabak ve 1 Amerikan Doları bularak emare aldı.