Satamadan yakalandılar!



Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, olguları aktardı. Polis, 22 Haziran 2020 tarihinde 16.10 raddelerinde PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir Polis ekibi tarafından Şht. Mustafa Ertan sokak üzerinde park halinde bulunan JT 447 plakalı Mazda Familia marka araç içerisinde şüpheli olarak tespit edilen Zanlı 1 Mehmet Arif Bozkurt’ un üzerinde yapılan aramada tasarrufunda 8 adet pembe renk uyuşturucu içerdiğine inanılan haplar bulunup, ikametgahında yapılan aramada toplam 33 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan haplar bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, akabinde Zanlı 1’den yapılan soruşturmada söz konusu hapları Zanlı 2 Özcan Demı̇rkısan’ dan 50 adet olarak 4 bin TL karşılığında aldığının tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlı Özcan Demı̇rkısan’ın Lefkoşa’da tespit edildiği esnada Polisi fark etmesi üzerine tasarrufunda bulundurduğu 50 adet pembe renk uyuşturucu içerdiğine inanılan hapları atıp kullanımında bulunan LY 185 plakalı Renault Fluence marka aracıyla olay yerinden hızla uzaklaştığını ve atılan hapların emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlı 2’nin Lefkoşa’da tespit edilip ikametgâhında yapılan aramada tasarrufunda 300 adet uyuşturucu içerdiğine inanılan hapların da bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, 391 adet uyuşturucu hapın zanlı Delil Karadeniz tarafından 15 Haziran’da Türkiye’de iki kişi aracılığı ile 500 adet ithal edip, satması için Özcan Demı̇rkısan’a verdiğini belirtti. Polis, zanlının 18 Haziran’da İş Bankası aracılığı ile 18 bin TL’yi aranan iki şahsa gönderdiğini tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlı Delil Karadeniz’in 500 hapın satışından 5 bin TL kazanacağını belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini ve aranan 3 şahıs olduğunu söyleyerek, zanlıların 6 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, zanlıların 6 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

kamalı Haber

Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2020, 17:36