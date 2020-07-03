Sapık Mahkemeye Çıkarıldı

Bir köpekle olan temasının güvenlik kamerasına yansıması ve bu görüntülerin sosyal medyada yayınlanması sonucu toplumda büyük bir infial oluşmasına neden olan İsmail Çelik dün Gazimağusa’da tespit edilerek polis tarafından tutuklandı.

Zanlı bugün, hayvanla cinsel temasta bulunmak, edep ve adaba aykırı harekette bulunmak ve uygunsuz tavrı harekette bulunmak suçlamasıyla Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarılarak teminata bağlandı. Teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı 1 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak ceza evine gönderildi.

İddia makamı adına mahkemede hazır olan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar ilk tanık olarak soruşturmayı yürüten polis memuru Mehmet Keleş’i şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çıkardı. Polis memuru Keleş yemin altında verdiği şahadette, zanlının 27.6.20 tarihinde Gazimağusa’da umumi bir yer olan Bahriyeli sokak içerisinde beyaz renk kurt kırması sokak köpeğiyle cinsel temasta bulunmak, edep ve adaba aykırı hareket ve uygunsuz tavrı harekette bulunmak suçlarını işlediğini söyledi.

Kamera görüntüleri zanlıyı ele verdi

Olay mahallini gösteren kamera görüntülerinin zanlının tespit edilerek hakkında derdest emri temin edildiğine dikkat çeken Keleş, 2.7.20 tarihinde zanlının tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Zanlının gönüllü ifadesinde ve okunan davasında suçunu kabul ettiğine değinen polis memuru keleş, tahkikatın tamamlanması nedeniyle KKTC vatandaşı olan zanlının yargılanıncaya değin teminata bağlanmasını talep etti.

Zanlı olay esnasında ‘sarhoştum’ dedi

Yargıcın avukatı bulunmayan zanlıya söz hakkı vermesi üzerine konuşan zanlı “sarhoştum, yaptığım olaya itirazım yoktur” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Dilşah Karayel zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını menederek 6000 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı 2 muteber kişinin 75000’er TL’lik kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.

Şartları yerine getiremeyen zanlı cezaevine gönderildi

Belirlenen kefalet şartlarını yerine getiremeyen zanlı şartları yerine getirinceye değin ve her hâlükârda bir ayı geçmemek kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderildi. (MHA)

Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2020, 18:07