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Şans başkente güldü

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Şans başkente güldü
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 350 bin TL’lik çekiliş dün akşam gerçekleşti. 

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 350 bin TL’lik büyük ikramiye 71399 numaralı bilete isabet etti.

Talihli bilet, Lefkoşa  bayilerimizden Serdar Kumru tarafından satıldı. 

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 28 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

Büyük ikramiyenin 350 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 20 TL olarak, 19 Eylül 2021 itibarıyla satışa sunulacak.

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