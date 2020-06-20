Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “Sanırım giderek insani değerlerimizi de kaybediyoruz...” başlıklı paylaşımında, ülkemizde evi bulunan bir İngiliz vatandaşının beyninde tümör olduğunu belirtti.

“TOPLUM SAĞLIĞINI TEHLİKEYE ATAN HİÇBİR ŞEY YAPILMIYOR”

Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kudret Özersay, şunları kaydetti:

“Doktorundan aldığımız raporu önce Sağlık bakanımıza danışarak, ardından da Bakanlar Kuruluna götürüp Kurulun bilgisine sunarak ülkeye girişine izin veriyoruz.

Annesine ameliyat ertesinde en az üç hafta boyunca kemoterapi tedavisi devam edeceği için yanında duracak kendisine bakacak olan İngiliz kadın ülkemize gelişinden önce karantina ücretini ödüyor, covid testini yaptırıyor ve gelir gelmez 14 gün karantinaya alınıyor. Şu anda halen daha karantinada, yani toplum sağlığını tehlikeye atan hiçbir şey yapılmıyor.

“BAZI SİYASİLERİN KENDİ KAVGALARINA MALZEME YAPMALARI EN HAFİFİNDEN AYIPTIR”

Geçen hafta Meclis kürsüsünden yaptığım konuşmada buna benzer birkaç örnekte, örneğin doktor raporlarına göre bir aylık ömrü kalan evladını gelip görebilmesi için benzer şekilde bir anneye (Türkiye’den gelen) izin verdiğimizi açıklamıştım. Benzer şekilde oğlu intihara kalkışan ve ölümden dönen bir annenin Türkiye’den ülkemize istisnai bir uygulama ile gelişine de izin vermiştik.

Yukarıdaki İngiliz vatandaşı kadının, beyin ameliyatı geçiren annesine bakım için gelmesi ve karantinaya girmesi konusunda doktor raporu, ailenin bize talebi, karantina ücretini ödediğine ve şu anda karantinada olduğuna dair belgeler de mevcuttur.

Bahse konu İngiliz kadını Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarının kendi arabasıyla karantinaya götürdüğünü dahi iddia etmişler, sormadan öğrenmeden.

Oysa gelen diğer yolcular gibi bahse konu şahıs 5 no’lu otobüsle karantina merkezine gönderildi.

Ölümcül bir hastalıkla ilgili olan bu kadar insani bir meseleyi bazı siyasilerin istismar etmeye kalkışmaları, üstelik de bu insanların ismini de vererek sosyal medya ortamında acımasızca kendi kavgalarına malzeme yapmaları en hafifinden ayıptır”