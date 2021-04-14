Saner: UBP olarak erken seçimin Nisan 2022’de yapılmasını öngörüyoruz

Saner: UBP olarak erken seçimin Nisan 2022’de yapılmasını öngörüyoruz
banner23

Başbakan Ersan Saner ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay yapımı devam eden Çayırova-İskele çift şerit yol çalışmalarını yerinde inceledi. İnceleme sonrası basına açıklamada bulunan Başbakan Saner , ” ara secim tartışmaları var biz Ulusal Birlik Partisi (UBP)  olarak erken seçimin Nisan 2022’de yapılmasını öngörüyoruz bugünUlusal Birlik Partisi grubu bu düşüncesini paylaşacak” dedi.   Ulusal Birlik Partisi’nin  hükumet ortaklarıyla birlikte yaptığı icraatların gözler önünde olduğunu vurgulayan Saner, bu icraatları halkla buluşturmak adına hükümetin biraz daha zamana ihtiyacı var dedi. 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
2020-2021 eğitim yılı ne zaman bitiyor?
2020-2021 eğitim yılı ne zaman bitiyor?
  1. KKTC

banner19

banner1

banner3

banner18