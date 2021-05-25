Saner: "Tarımsal amaçlı adımlar atılacak"

Bakanlar Kurulu toplantısının sona ermesinin ardından Başbakan Ersan Saner, toplantıda alınan kararları açıkladı. Başbakan Saner Bakanlar Kurulu toplantısında tarım ve gıda güvenliği için de kararlar alındığını belirtti.

Saner’in açıklaması şöyle:

“Tarım Bakanlığı’nın gıda güvenliğini arttırması için, Tarımsal amaçlı bazı adımlar atacak. Su kuyuları ve barınaklara elektrik enerjisi bağlanması için yapılan 10 bin TL’lik katkı, bugün alınan karar ile 25 bin TL’ye yükseltildi.

Sütler taşınırken soğuk sistem zincirlerine verilen 12 bin TL’den 20 bin TL’ye yükselttik.”