Saner: Sporun başlaması için gereken yapılacak

Başbakan Hamza Ersan Saner, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu'nu kabul etti.

Başbakanlık’ta gerçekleşen görüşmede Sertoğlu ve Saner özelde futbol genelde de sporla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

SANER: “SPORUN EN KISA SÜREDE BAŞLAMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Başbakan Hamza Ersan Saner, Sertoğlu’nun ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Saner, sporun ülkede en kısa sürede yeniden başlaması için gerekli çalışmaları yapacaklarını belirterek, “Futbol ülkenin tüm kesimleri tarafından takip edilen bir spor dalıdır. Hem ülkenin yeniden normalleşmesi hem de sosyal anlamda da futbolun başlamasının önemi büyüktür.” dedi. Başbakan Hamza Ersan Saner ayrıca ekonomi ve sağlık alanında yapılan çalışmaların hemen ardından, olabilecek en kısa sürede futbolun başlaması için ellerinden geleni yapacaklarını da ifade etti.

SERTOĞLU: “FUTBOLU HERKESİN ÖZLEDİĞİNİ BİLİYORUZ”

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu kabulünden dolayı Saner’e teşekkür ederken, aşı çalışmalarının olabilecek en hızlı şekilde sonuçlandırılması gerektiğini belirtti. Sertoğlu bu çalışmalar sonrasında en kısa sürede futbolu başlatmayı düşündüklerini ifade ederek, “Futbolu herkesin çok özlediğini biliyoruz, aynı özlemi biz de çekiyoruz. Ancak kısa bir süre de olsa biraz daha beklememiz gerekecek.” diye konuştu.

Başkan Sertoğlu’na Saner’i ziyaretinde KTFF 2.Başkanvekili Oktay Çocuk da eşlik etti.