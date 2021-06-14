Saner: Partilerin grup oluşturması, parlamentodaki ağırlıklarına göre olur

Başbakan Ersan Saner, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada partilerin grup oluştururken temsiliyet belirlemesinin, siyasi partilerin parlamentodaki ağırlıklarına göre olduğunu söyledi.

UBP’nin üzerine düşen sayıyı komitelere göndermek durumda olduğunu dile getiren Saner, sayıların çarpıtılmasına anlam veremediğini söyledi.

Saner, sayıların partilerin ağırlığına bağlı olması gerektiğini, daha önce uzlaşıyla vazgeçtikleri bir üyeliği geri istediklerini belirtti.

Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi gündeminde bulunan seçim yasasının, komite kararı olmadan, başka bir komite gündemine alınmasına ilişkin eleştirilere de değinen Saner, “Bir komite gündeminde olan bir konunun başka bir komite gündemine alınması daha önce de Özkan bey döneminde yapılmıştı” dedi.

Mahkemenin birtakım konularda verdiği kararlar da bulunduğunu söyleyen Saner, İç Tüzük ile ilgili mahkeme kararlarına atıfta bulundu.