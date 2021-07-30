Saner net konuştu

Başbakan Ersan Saner, BRT’de katıldığı özel yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Saner, vakaların dünyada ciddi şekilde artış gösterdiğini belirterek, KKTC’nin dünyada en iyi ilk beş ülkesi arasında yer aldığını kaydetti.

Eğitimin Eylül ayında yüz yüze başlayacağını kaydeden Saner, aşısını tamamlamayan öğretmenlere aşılarını tamamlama çağrısı yaptı. Saner, Temmuz ayı içerisinde hastaneye 279 pozitif vakanın başvurduğunu ve bunların 188’inin aşısız olduğunu kaydetti. Aşılandırmayı özendirme çalışmaları yapıldığını da anlatan Saner, bu yöndeki çalışmalarda son aşamaya gelindiğini kaydetti.